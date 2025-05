NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 0,205 EUR.

Das Papier von NEL ASA legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 0,205 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,208 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,203 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 739.823 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,774 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2024. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 73,499 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 19,055 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 NOK je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK im Vergleich zu 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 16.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 22.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

