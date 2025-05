NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,204 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,204 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,208 EUR. Bei 0,203 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 474.083 NEL ASA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,774 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 278,821 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,166 EUR am 07.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,738 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Am 30.04.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 16.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 22.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

