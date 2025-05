NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,206 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,4 Prozent auf 0,206 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,203 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,205 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 353.139 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,803 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 289,021 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Abschläge von 19,525 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 155,34 Mio. NOK – eine Minderung von 59,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 387,20 Mio. NOK eingefahren.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 22.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

