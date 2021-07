TRATON, Daimler und Volvo bauen Ladenetz für E-Nutzfahrzeuge - Aktien uneinheitlich

Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem die Nutzfahrzeughersteller zu gleichen Teilen beteiligt sind, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Daimler Volvo und TRATON heißt. Es soll in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen Euro investieren und mindestens 1.700 öffentlich zugängliche Ladepunkte der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Hubs installieren.

Das Joint Venture werde in Amsterdam angesiedelt und dort ab dem nächsten Jahr eigenständig operieren. "Die Schaffung eines europäischen Marktführers im Bereich Ladeinfrastruktur bildet die Grundlage, damit wir für unsere Kunden einen Durchbruch bei der Transformation zur Elektrifizierung erzielen können", wird Volvo-CEO Martin Lundstedt in der Mitteilung zitiert.

Die Aktien der Nutzfahrzeughersteller zeigen sich am Montag im frühen Handel uneinheitlich. Die Volvo-Aktie legt an der Börse in Stockholm zeitweise um 0,36 Przoent auf 206,85 Schwedische Kronen zu. Auf XETRA geht es für TRATON-Papiere derweil zeitweise um 0,29 Prozent auf 27,30 Euro nach oben, während Daimler-Aktien 1,44 Prozent auf 75,13 Euro einbüßen.

