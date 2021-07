Sartorius hebt nach starkem Halbjahr Prognose für 2021 an

Für die ersten sechs Monate nannten die Göttinger ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von rund 60 Prozent bei einer operativen EBITDA-Marge von etwas über 34,0 Prozent. Vor einem Jahr hatte Sartorius über eine operative EBITDA-Marge von 27,8 Prozent berichtet.

Dank der dynamischen Geschäftsentwicklung und der zunehmend belastbaren Aussichten für das zweite Halbjahr hob Sartorius die Prognose für das Gesamtjahr an: Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von rund 45 Prozent (bisher rund 35 Prozent) und einer operativen EBITDA-Marge von etwa 34 Prozent (bisher etwa 32 Prozent) für den Konzern. Für die Sparte Bioprocess Solutions wird ein Umsatzwachstum von etwa 50 Prozent (bisher etwa 40 Prozent) und eine operative EBITDA-Marge von rund 36 Prozent (bisher etwa 34 Prozent) prognostiziert. Für die Sparte Lab Products & Services wird das erwartete Umsatzwachstum von bisher etwa 20 Prozent auf nun 30 Prozent bei einer operativen EBITDA-Marge von etwa 26 Prozent (bisher etwa 24 Prozent) angehoben.

Im ersten Halbjahr schaffte die Sparte Bioprocess Solutions einen Anstieg der Erlöse um rund 63 Prozent bei einer operativen EBITDA-Marge von 36,0 Prozent bis 36,5 Prozent, die Sparte Lab Products & Services eine Umsatzsteigerung um rund 52 Prozent bei einer operativen EBITDA-Marge von 26,0 Prozent bis 26,5 Prozent. Das Unternehmen verwies auf einen kontinuierlich starken Auftragseingang sowie stabile Lieferketten und erweiterte Produktionskapazitäten.

Alle Zahlen sind wie bisher in konstanten Währungen angegeben. Aufgrund der Pandemie steht die Prognose weiter unter größerer Unsicherheit als üblich, wie Sartorius betonte. Zugrunde gelegt wird insbesondere, dass Logistikketten stabil und Produktionslinien in Betrieb bleiben. Die im Januar 2021 aktualisierten Mittelfristziele bis 2025 sind von der Anpassung der Prognose unberührt. Sartorius wird die Halbjahreszahlen 2021 wie geplant am 21. Juli 2021 veröffentlichen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sartorius AG, Sartorius