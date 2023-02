Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürften den Mittwochshandel deutlich höher beginnen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei um 0,31 Prozent auf 27.598,67 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,32 Prozent auf 3.237,80 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen um 0,15 Prozent auf 21.331,68 Stellen zu (7:14 Uhr MEZ).

3. Deutsche Post-Aktie: Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post gehen weiter

Die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post im Inland gehen am Mittwoch in Düsseldorf in die dritte Runde. Zur Nachricht

4. VW erreicht beim Netto-Cashflow eigene Ziele nicht - Betriebsgewinn gestiegen

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat die Volkswagen AG im Geschäftsjahr 2022 das Ziel beim Netto-Cashflow verfehlt. Zur Nachricht

5. E.ON-Aktie: Eigene Erwartungen in 2022 übertroffen

Der Energieversorger E.ON hat das vergangene Jahr über den eigenen Erwartungen abgeschlossen. Zur Nachricht

6. QIAGEN übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn

QIAGEN hat im vierten Quartal bei Umsatz und Ergebnis die Prognosen übertroffen, zugleich aber schlechter abgeschnitten als im Vorjahresquartal. Zur Nachricht

7. Borussia Dortmund-Aktie: BVB-Trainer Terzic gibt keine Details zu Zukunft von Knauff

BVB-Coach Edin Terzic steht nach eigener Aussage im "regelmäßigen Austausch" mit dem an Eintracht Frankfurt verliehenen Ansgar Knauff. Zur Nachricht

8. Airbus-Aktie: Flugzeug-Auslieferungen im Januar rückläufig

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat 2023 bei der Auslieferung neuer Jets noch langsamer begonnen als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

9. Ölpreise können Vortagsgewinne halten

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,71 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg leicht um 16 Cent auf 77,30 Dollar.

10. Euro notiert weiter über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

