DAX vor festem Start -- Asiatische Börsen uneins -- VW erreicht beim Netto-Cashflow eigene Ziele nicht -- E.ON übertrifft eigene Erwartungen -- Deutsche Post im Fokus

Werbung

Anleger in Frankfurt strömen zur Wochenmitte vorbörslich wieder aufs Parkett. Der DAX dürften den Mittwochshandel deutlich höher beginnen. Der TecDAX wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet. Der Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell am Vorabend sorgte nicht nur an der Wall Street für Entspannung. Auch in Frankfurt fällt vielen Anlegern ein Stein vom Herzen. Der oberste Währungshüter der USA rechtfertigte zwar die Notwendigkeit von Zinserhöhungen, zeigte sich aber trotzdem weniger falkenhaft als von vielen Marktteilnehmern befürchtet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen legen vorbörslich zu. Der EURO STOXX 50 notiert vor dem Handelsstart mit grünem Vorzeichen. Die Vorgaben aus den USA stützen auch die europäischen Märkte. Die Äußerungen von Fed-Chef Powell vom Vortag sowie die ebenfalls am Vorabend gehaltene Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden dürfte die Anleger auch heute noch beschäftigen. Darüber hinaus stehen mehrere Auftritte von weiteren US-Notenbankern an, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit Gewinnen. Der Dow Jones drehte am Abend auf grünes Terrain und ging mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 34.156,99 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,90 Prozent höher bei 12.113,79 Zählern. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed hat künftige Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation in Aussicht gestellt. Es dürften voraussichtlich weitere Maßnahmen notwendig sein, sagte Powell am Dienstag auf einer Veranstaltung in Washington. Zwar sei im laufenden Jahr mit einem "signifikanten" Rückgang der Inflationsrate zu rechnen. Es dürfte aber noch bis 2024 dauern, bis diese wieder das von der Fed anvisierte Ziel von zwei Prozent erreichen werde. In der vergangenen Woche war der US-Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht worden, der einen unerwartet starken Stellenzuwachs zeigte. Das habe die Frage aufgeworfen, ob der Markt mit der Spekulation auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen bzw eine Pause richtig liege und nicht doch noch mehr Erhöhungen oder ein zumindest für längere Zeit erhöhtes Zinsniveau drohten, so Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken