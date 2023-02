HUGO BOSS-Aktie schließt freundlich: Ehefrau von HUGO BOSS-Chef Griedler kauft Anteile im Millionenwert

Die Ehefrau von HUGO BOSS -Chef Daniel Grieder hat Aktien des Modekonzerns im Millionenwert erworben. Insgesamt habe Louise Camuto am Montag Unternehmensanteile zum Preis von rund 1,5 Millionen Euro gekauft, teilte HUGO BOSS am Dienstagnachmittag in Metzingen mit.

Das Papier schloss den XETRA-Handel um 0,36 Prozent höher bei 61,98 Euro.

/ngu/he

METZINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com