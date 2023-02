Erstkurs der IONOS-Aktie unter Ausgabepreis: IONOS-IPO entpuppt sich als durchwachsen für United Internet

• IONOS feiert Börsendebüt in Frankfurt• Erstkurs unter Ausgabepreis• Milliardenbewertung erreicht

Die United Internet-Tochter IONOS gehört nun zu den börsennotierten Unternehmen. Die IONOS-Aktie startete bei einem Kurs von 18,40 Euro in den Frankfurter Handel. Gemessen am Ausgabepreis von 18,50 Euro, entspricht dies einem Minus von 0,54 Prozent. Aktuell präsentiert sich das Papier im Frankfurter Handel bei 17,89 Euro.

Keine neuen Aktien ausgegeben

Für den Börsengang des Webhosters wurden keine neuen Aktien ausgegeben, stattdessen stammen alle nun verteilten Anteilsscheine aus den Beteiligungen der Mehrheitseigentümer United Internet, welcher rund 75 Prozent an IONOS hält und Warburg Pincus (25 Prozent), wobei die IONOS-Mutter auch weiterhin größter Anteilseigner des Cloud-Anbieters bleiben wird. Das eingenommene Kapital soll in das weitere Wachstum des Hosting-Unternehmens fließen, denn hier sieht United Internet noch großes Potenzial.

Wachstum von IONOS voraus

So sollen die Erlöse mittelfristig rund zehn Prozent im Jahr steigen und darüber hinaus eine bereinigte operative Marge von mehr als 30 Prozent erreicht werden. United Internet setzt insbesondere hohe Erwartungen in das Cloud-Geschäft. Dieses könnte sich sogar doppelt so stark entwickeln, wie United Internet im November letzten Jahres mitteilte. Für 2022 geht die IONOS-Mutter für die Cloud-Tochter von einem Umsatzplus von 15 bis 18 Prozent aus.

Milliardenbewertung bei IONOS-Börsengang

Im Vorfeld des IPOs berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider, dass United Internet gemeinsam mit Miteigentümer Warburg Pincus beim IONOS-Börsengang eine Bewertung zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro anpeilen würde. Nachdem die Preisspanne Ende Januar 2022 jedoch bei 18,50 bis 22,50 Euro angesetzt wurde, wäre hiernach maximal eine Bewertung von 3,15 Milliarden Euro möglich gewesen. Der Ausgabepreis lag mit 18,50 Euro am unteren Ende der Preisspanne.

Bei der Zeichnung, die am 7. Februar endete, wurden jeweils 15 Prozent der Aktien der beiden Mehrheitseigentümer zum Kauf angeboten, was insgesamt 21 Millionen Aktien bedeutete, wobei für den Fall einer Mehrzuteilung nochmal 3,15 Papiere zusätzlich reserviert wurden.

