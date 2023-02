ENCAVIS-Aktie springt an: ENCAVIS kauft Repowering-Windparkprojekt zu

Wie der MDAX -Konzern ENCAVIS mitteilte, bietet der erworbene Windpark besonders planbare Erträge, da er auf langfristige, historische Daten zum Windaufkommen in der Region zurückgreifen kann. Zudem sei der Windpark ein von Energiekontor entwickeltes sogenanntes "Repowering-Projekt", bei dem alte Windkraftanlagen durch neue Anlagen ersetzt werden.

Insgesamt sollen die beiden Windenergieanlagen des Projekts ab dem ersten vollen Betriebsjahr jährlich rund 28,1 Gigawattstunden (GWh) an Strom erzeugen. Dies decke den durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von rund 10.000 Haushalten und spare rund 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Die beiden Windenergieanlagen sollen am Ende des vierten Quartals in Betrieb genommen werden.

Der Windpark profitiere zudem von einer staatlich garantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für eine Laufzeit von insgesamt 20 Jahren ab Inbetriebnahme.

ENACAVIS-Aktien profitieren via XETRA mit Kursgewinnen in Höhe von zeitweise 0,59 Prozent auf 18,76 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Encavis AG