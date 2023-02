Ausblick: Siemens vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GO

Heute im Fokus

Nach Powell-Rede: DAX in Grün -- IONOS-IPO durchwachsen -- Bed Bath & Beyond verhindert Insolvenz mit Aktienverkauf -- Uber überrascht mit schwarzen Zahlen -- VW, E.ON im Fokus

voestalpine gewinnt nach Wachstum an Zuversicht. EZB-Bankenaufsicht hält Krypto-Engagement von Banken für begrenzt. Knorr-Bremse liefert Passagierzugkupplungen nach Italien. ENCAVIS kauft Repowering-Windparkprojekt zu. RWE plant Projekt für grünes Ammoniak in den USA - RWE-Chef hält Atomkraftwerke für verzichtbar. Verteidiger von ehemaligem Wirecard-Vorstand Braun zweifelt Kronzeugen an.