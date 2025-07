Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag freundlich

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 217,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 217,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 217,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,40 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.711 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 44,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,36 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,16 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,76 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

