Innovation bei Cardano: Erstmals Smart Contract auf Python-Basis ausgeführt

• Cardano-Entwickler konzentrieren sich auf technologische Innovationen• Neueste Entwicklung: Smart Contracts in der Programmiersprache Python• Erste Transaktion im Pre-Production-Testnet ausgeführt

Eine funktionale Erweiterung von Blockchains stellen sogenannte Smart Contracts dar. Hierbei handelt es sich um elektronische, sich selbst auslösende Verträge, die ausgeführt werden, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt und verifiziert sind. Da diese intelligenten Verträge als Computerprotokolle in einer Blockchain gespeichert sind, nutzen sie deren Vorteile, wie Transparenz oder Fälschungssicherheit. Dadurch können Smart Contracts Abläufe im Geschäftsleben, wie beispielsweise die Freigabe von Geldern, rechtssicher automatisieren.

Wie das Cardano-Entwicklerteam (ADA), das auf Twitter unter @ImperatorLang bekannt ist, jüngst verkündete, wurde ein erster Smart Contract, der in einer innovativen, einfachen Python-Programmiersprache namens "Eopsin" geschrieben ist, in einem Vorproduktions-Testnetz bereitgestellt. Eine entsprechende Transaktion konnte demnach am 10. Januar 2023 erfolgreich abgewickelt werden.

Laut "PortalCripto" beschreiben die Entwickler Python als eine einfach zu bedienende und intuitive Programmiersprache. Viele hätten damit schon einmal programmiert, daher erfordere es weniger als zehn Minuten, um mit der Verwendung von Eopsin zu beginnen.

The first Cardano Smart contract written in eopsin/Python ✅ compiled ✅ deployed on preprod testnet. https://t.co/bV8nv63q6F pic.twitter.com/YD18g6yw11

Wie weiter mitgeteilt wurde, sei als nächster Schritt nun die Integration mit Pycardano, einer in Python geschriebenen leichtgewichtigen Cardano-Bibliothek, geplant.

What next? A good next step would be an integration with pycardano, both for testing purposes and for a native integration for users. Already planned.