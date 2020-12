Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger wohl ruhiger angehen. Der DAX dürfte wenig bewegt in den Tag starten, vorbörslich zeigt er sich 0,15 Prozent schwächer bei 13.740,60 Punkten. Der Handel in Deutschland endet heute bereits um 14:00 Uhr.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Börsen ist auch zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung zu sehen. Beim japanischen Leitindex Nikkei kommt es nach dem gestrigen 30-Jahres-Hoch zu Gewinnmitnahmen: Der Index fiel zuletzt um 0,45 Prozent auf 27,444 Punkte. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite hingegen um 0,86 Prozent auf 3.408 Stellen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 1,52 Prozent auf 26.973 Indexpunkte hinzu.

3. Über 25.000 Diesel-Einzelklagen gegen VW mit Vergleich beendet

Die Schadenersatz-Zahlungen des VW-Konzerns an rund 55.000 einzelne Dieselkläger sind zum Jahreswechsel in knapp der Hälfte aller Fälle abgewickelt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmen erfuhr, wurden in den separaten Verfahren außerhalb des großen Mustervergleichs inzwischen "insgesamt über 25.000" Vereinbarungen geschlossen. Zur Nachricht

4. Linde-Neuzugang Lamba gilt wohl als Nachfolger für Chef Angel

Bei Linde gilt offenbar der Neuzugang Sanjiv Lamba als der nächste Vorstandschef. Schon in rund einem Jahr könnte Lamba den Chefsessel übernehmen, schreibt das "Handelsblatt" (HB) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zur Nachricht

5. Streit über Corona-Hilfen spaltet Trumps Republikaner

Die Forderung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nach höheren Corona-Hilfszahlungen an Bürger hat ein heftiges politisches Gerangel ausgelöst - mit ungewöhnlichen Allianzen. Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, blockierte am Dienstag den Versuch der Demokraten, ein rasches Votum über eine Anhebung der Direkthilfen zu erreichen, und fing sich harsche Kritik von Trump ein. Zur Nachricht

6. Britisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab

Im Eiltempo stimmt das britische Parlament am Mittwoch über den Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Spät am Abend soll dann Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt das Brexit-Gesetz mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen. Zur Nachricht

7. Bayer schließt Vertrag mit Diagnostikuntermehmen Universal Biosensors

Der australische Medizindiagnostik-Konzern Universal Biosensors will mit Hilfe des deutschen Pharma- und Agrarchemieunternehmens Bayer die Labordienstleistungen seiner kanadischen Tochtergesellschaft Hemostasis Reference Laboratory (HRL) ausbauen. Zur Nachricht

8. Uniper halt an Kraftwerk Datteln bis 2038 fest

Der Energiekonzern Uniper will bis 2038 am umstrittenen Steinkohlekraftwerk Datteln festhalten. "Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen gab es im Vergleich zum Vortag aber nur noch leichte Gewinne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,16 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 48,15 Dollar.

10. Euro steigt auf höchsten Stand seit 2018

Der Euro hat am Mittwoch seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreicht. In der vergangenen Nacht stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf knapp 1,2295 US-Dollar. Noch höher stand der Kurs zuletzt im April 2018.

