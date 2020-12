Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am letzten Handelstag des Jahres zunächst zurückhaltend. Der DAX eröffnet um nur 0,08 Prozent tiefer bei 13.750,99 Punkten. Der TecDAX zeigt sich in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent höher bei 3.224 Zählern. Am letzten und zudem verkürzten Handelstag des Jahres lassen es die deutschen Anleger ruhig angehen, nachdem der DAX bereits am Vortag nach einem neuen Rekord im frühen Handel letztlich etwas in die Minuszone abgedreht war. "Dreh- und Angelpunkt bleibt die grassierende Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.





An den europäischen Börsen beginnt der Mittwochshandel mit minimalen Verlusten. Der EuroSTOXX 50 steht kurz nach Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer bei 3.581 Punkten. Am Mittwoch wird zunächst wenig Bewegung erwartet, obwohl an den meisten europäischen Börsen - mit Ausnahme von Deutschland und Österreich - heute noch regulär gehandelt wird. Die Nachrichtenlage ist dünn, so dass dem Markt Impulse fehlen.





Nach den Rekordhochs vom Vortag war der Wall Street-Handel am Dienstag von leichten Aschlägen geprägt. Der Dow Jones war etwas höher in den Tag gestartet, bewegte sich im Verlauf aber jedoch leichter. Bei 30.588,79 Stellen markierte er zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Aus dem Handel ging es letztlich mit einem kleinen Minus von 0,22 Prozent auf 30.335,67 Einheiten. Auch der NASDAQ Composite gab letztlich 0,38 Prozent auf 12.850,22 Stellen nach. Dabei war er zur Eröffnung noch gestiegen und knackte bereits kurz nach Handelsstart die Rekordmarke von 12.973,33 Punkten. Für gute Stimmung sorgten zunächst neben billigem Zentralbankgeld die Wirtschaftsstimuli der Regierung. Erfreut nahmen die Anleger zur Kenntnis, dass das US-Repräsentantenhaus die geplante Einmalzahlung im Rahmen des jüngsten Konjunkturprogramms von 600 auf 2.000 Dollar pro Person erhöht hat. Jedoch muss der Senat dieser Anhebung erst noch zustimmen.