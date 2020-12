Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte seine Jahresendrally am vorletzten Handelstag des Jahres fortsetzen. Vorbörsliche Indikationen taxieren den deutschen Leitindex 0,56 Prozent höher bei 13.868,20 Punkten - das wäre ein neues Allzeithoch.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Handelsplätzen geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich sehr stark und gewinnt zuletzt 2,66 Prozent auf 27.568 Punkte hinzu. Im Handelsverlauf erreicht er zudem den höchsten Stand seit fast 30 Jahren. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell hingegen 0,53 Prozent auf 3.379 Einheiten. In Hongkong ist beim Hang Seng derweil ein Plus von 0,91 Prozent zu sehen, der Index klettert auf 26.555 Zähler.

3. SAP macht Ernst mit Börsengang der Tochter Qualtrics

Der deutsche Softwaregigant SAP macht Ernst mit dem Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics. Der Anbieter von Marktforschungssoftware wolle an die Tech-Börse NASDAQ gehen, teilte Qualtrics am Montagabend in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit. Zur Nachricht

4. VW unter Corona-Druck

Die Corona-Krise dürfte den weltgrößten Autokonzern Volkswagen nach Einschätzung von Betriebsratschef Bernd Osterloh auch 2021 noch länger beschäftigen. Die derzeitigen Versorgungsengpässe bei Zulieferern und die anhaltende Absatzschwäche zeigten, wie heikel die Lage sei, sagte der oberste Belegschaftsvertreter in Wolfsburg. Zur Nachricht

5. Wirtschaftsweise: Müssen Konjunkturprognose wohl nach unten korrigieren

Die Konjunktur dürfte sich dem Chef der Wirtschaftsweisen zufolge wegen des Corona-Lockdowns schwächer entwickeln als zuletzt vorhergesagt. Die Prognose des Sachverständigenrates müsse "voraussichtlich etwas nach unten korrigiert werden", sagte Lars Feld. Zur Nachricht

6. Deutscher Luxusartikel-Händler MyTheresa kommt Börsengang näher

Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel MyTheresa bereitet seinen Börsengang in den USA weiter vor. MyTheresa hat den Schritt bei der US-Börsenaufsicht SEC beantragt, teilte die Behörde am Montagabend mit. Zur Nachricht

7. US-Repräsentantenhaus überstimmt Veto von Trump

Das US-Repräsentantenhaus hat das Veto des amtierenden Präsidenten Donald Trump gegen den Verteidigungshaushalt überstimmt. Bei einer Abstimmung in der Kongresskammer am Montag (Ortszeit) kam die dafür nötige Zweidrittelmehrheit zustande. Zur Nachricht

8. Vodafone startet neues Mobilfunknetz für Internet der Dinge

Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat sein neues Netz für das Internet der Dinge in Deutschland laut einem Zeitungsbericht kurz nach Weihnachten gestartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Am Morgen hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete 51,23 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 48,00 Dollar.

10. Euro steigt etwas

Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2236 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2219 Dollar festgesetzt.

