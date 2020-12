Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Jahresendrally auch am Dienstag fortsetzen. Der DAX wird vorbörslich um 0,56 Prozent höher bei 13.868,20 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch erwartet. Am Vortag hatte er 1,49 Prozent stärker bei 13.790,29 Punkten geschlossen, nachdem er im Handelsverlauf zuvor bei 13.818,65 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Der TecDAX wird zur Eröffnung am Dienstag ebenfalls höher erwartet. Er hatte den Montagshandel 0,89 Prozent höher bei 3.212,32 Zählern beendet. Auch in den USA wurden an den Börsen am Vorabend dank der Einigung auf ein neues Konjunkturpaket neue Bestmarken aufgestellt, was dem deutschen Markt heute noch einmal Rückenwind verleiht. Die Lage in der Corona-Krise bleibt indes trotz Impfbeginn weiter angespannt. "Keine Zinsen, aber dafür unglaublich viel Geld, das einen Anlagehafen sucht. Garniert mit sehr optimistischen Anlegern", bewertet Daniel Saurenz von Feingold Research den aktuellen Rekordlauf des DAX zum Ende eines eigentlich schlimmen Jahres.





Die europäischen Börsen zeigten sich am Montag klar im Plus. Der EuroSTOXX 50 vergrößerte seinen anfänglichen Gewinn deutlich und ging 0,98 Prozent fester bei 3.578,02 Punkten in den Feierabend. Dass Donald Trump nun doch endlich seine Unterschrift unter das Corona-Konjunkturpaket gesetzt hat, hob die Stimmung. Auch der Durchbruch beim Post-Brexit-Handelsabkommen sorgte für gute Laune.





Anleger griffen an den US-Börsen am Montag nach der Weihnachtspause beherzt zu. Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn baute diesen bis auf eine neue Bestmarke von 30.525,56 Zählern aus. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex noch 0,68 Prozent auf 30.403,97 Punkte. Auch der NASDAQ Composite erreichte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch (12.930,89 Punkte). Zur Schlussglocke wies das Tech-Barometer einen Zuwachs von 0,74 Prozent auf 12.899,42 Zähler aus. Für gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgte neben dem Corona-Impfstart in der EU und der Einigung auf einen Brexit-Handelspakt vor allem der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar (etwa 740 Milliarden Euro) in Kraft gesetzt hat.