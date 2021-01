Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich die deutschen Anleger zurückhalten. Der DAX wird bei 13.874,40 Punkten um nur 0,02 Prozent höher erwartet.

2. Börsen in Fernost überwiegend freundlich

Die asiatischen Börsen weisen zur Wochenmitte mehrheitlich kleine Gewinne aus. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zuletzt 0,31 Prozent auf 28.635 Punkte hinzu. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite bei 3.569 Zählern um 0,02 Prozent im Minus. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Plus von 0,14 Prozent und steigt auf 29.433 Stellen.

3. Sartorius erhöht Mittelfristziele nach starkem Gesamtjahr

Der Laborausrüster Sartorius rechnet nach einem starken Gesamtjahr mit weiteren Zuwächsen im neuen Jahr und hat zudem die Mittelfristziele erhöht. "Aus heutiger Sicht rechnen wir (...) auch für 2021 und darüber hinaus mit starkem Wachstum", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg. Zur Nachricht

4. Microsoft mit starken Zahlen

Der IT-Riese Microsoft hat in seine Bilanz für das von der Corona-Krise entscheidend mitgeprägte vergangene Quartal veröffentlicht. Für den Technikkonzern Microsoft lief es im zweiten Geschäftsquartal gut. Das Unternehmen fuhr einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,03 US-Dollar ein, Experten hatten nach einem Vorjahreswert von 1,51 US-Dollar je Anteilsschein mit einem EPS von 1,64 US-Dollar gerechnet. Zur Nachricht

5. Software AG erwartet 2021 wegen Investitionen niedrigere Marge

Die Software AG will nach einem zweistelligen Auftragseingang geplante Investitionen ins laufende Jahr vorziehen. Der Konzern geht deshalb von einer sinkenden Marge aus, die sich in den Folgejahren deutlich erholen soll. Zur Nachricht

6. Starbucks enttäuscht mit Umsatz- und Gewinnentwicklung

Die weltgrößte Café-Kette Starbucks tut sich angesichts der Corona-Pandemie weiter schwer. Im Geschäftsquartal bis Ende Dezember brach der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 30 Prozent auf 622 Millionen Dollar (511 Mio Euro) ein, wie Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

7. AMD profitiert von Laptops, Servern und Spielekonsolen

Der Chipkonzern AMD profitiert stark vom Wachstum im PC-Markt und dem Ausbau von Rechenzentren in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 53 Prozent auf gut 3,2 Milliarden Dollar, wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

8. Schwergewichte der Wall Street warten mit Bilanzen auf

Nach US-Börsenschluss geht es bilanztechnisch heute noch einmal rund: Apple, Facebook und Tesla haben ihre Kennzahlen angekündigt.

9. Ölpreise ziehen etwas an

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach Meldungen über einen Rückgang der US-Ölreserven gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,30 US-Dollar. Das sind 39 Cent mehr als am Dienstag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 52,99 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen in den USA nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2163 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

