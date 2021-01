Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend halten sich die deutschen Anleger zumindest bei den Standardwerten zurück und die Nervosität bleibt hoch. "Nach dem relativ starken Anstieg der Zinsen für US-Staatsanleihen wird heute sicherlich jedes Wort von Fed-Präsident Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt", so Thomas Altmann von QC Partners. Allgemein wird jedoch eine Fortsetzung des ultralockeren geldpolitischen Kurs erwartet.

Der DAX eröffnete bei 13.827,47 Punkten mit einem kleinen Minus von 0,31 Prozent und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone. Der TecDAX startete kaum verändert bei 3.363,99 Zählern und fährt nun klare Gewinne ein.

Experten hatten bereits vorbörslich leicht fallende Kurse erwartet. "Der Markt wartet auf die Sitzung der US-Notenbank", sagte ein Händler. Mit einer Änderung beim Leitzins wird zwar nicht gerechnet, jedoch wird gespannt erwartet, ob Fed-Chef Powell in seiner Rede weitere Stimuli ankündigt, um die Maßnahmen der US-Regierung zu unterstützen.

Die europäischen Börsen geben am Mittwoch leicht nach.

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag zurückhaltend.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Gewinn und bewegte sich auch anschließend kaum. Aus dem Handel ging er schließlich 0,07 Prozent schwächer bei 30.937,89 Punkten. Der NASDAQ Composite ebenfalls um die Nulllinie, nachdem er zunächst mit einem leichten Plus gestartet war. Am Ende des Börsentags wies er noch Abschläge von 0,07 Prozent auf 13.626,06 Stellen aus.

Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für die Aussichten der Weltwirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent angehoben hat. Als positiv bewertete der IWF die anlaufenden Impfkampagnen, außerdem rechnet er mit weiteren Konjunkturspritzen in einigen größeren Industriestaaten.

Doch nach den Allzeithochs des S&P-500 am heutigen Dienstag und an der NASDAQ am Vortag neigen die Anleger auch zu Gewinnmitnahmen.

Außerdem legten zahlreiche Dow-Werte ihre Quartalsberichte vor. Hierbei hielt sich Positives und Negatives in etwa die Waage.

