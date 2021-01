LVMH-Aktie schwächer: 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang

Der Gewinn ging 2020 um mehr als ein Drittel zurück. Der Hauptversammlung im April wird eine Dividende von 6 Euro je Aktie vorgeschlagen, wie die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte.

Im Schlussquartal sank der Umsatz den Angaben zufolge organisch um 3 Prozent, im Gesamtjahr betrug der Rückgang 16 Prozent auf 44,65 Milliarden Euro. Der Nettogewinn brach 2020 um 34 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro ein. Er fiel aber besser aus als die im Factset-Konsens im Schnitt von Analysten prognostizierten 4,09 Milliarden Euro.

Im Segment Mode und Lederwaren mit Marken wie Louis Vuitton und Dior legte der Umsatz im Schlussquartal um 18 Prozent zu, nachdem er sich bereits im dritten Quartal wieder zweistellig positiv entwickelt hatte. Im Gesamtjahr ergab sich in dem Segment ein Umsatzrückgang um 3 Prozent. Alle vier anderen Segmente verzeichneten im Gesamtjahr prozentual zweistellige Umsatzrückgänge, den stärksten zeigte das Segment Selective Retailing.

Effekte von der Akquisition des US-Juweliers Tiffany sind in den Zahlen noch nicht enthalten, da die Transaktion erst Anfang 2021 abgeschlossen wurde

An der Euronext in Paris verliert die LVMH-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,75 Prozent auf 504,20 Euro hinzu.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com