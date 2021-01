Potenzial beim Kupferpreis: Diese Aktien empfiehlt Morgan Stanley zum Kauf

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Kupferpreis vor weiterem Anstieg in 2021• Rückenwind für kupferexponierte Aktien• Morgan Stanley bullish für zweites QuartalGegen Ende des zurückliegenden Jahres und auch Anfang 2021 konnte sich der Kupferpreis erholen, nachdem er im März 2020 auf ein Vierjahrestief gefallen war. Mit über 8.000 US-Dollar pro Tonne kletterte der Rohstoff kürzlich gar auf ein achtjähriges Hoch. Davon profitierten zuletzt auch kupferexponierte Aktien.

Rückenwind durch anziehenden Kupferpreis

Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht jedoch weiterhin erhebliches Potenzial und spricht in diesem Zusammenhang nach wie vor von einem positiven Risiko-Rendite-Verhältnis. Der Kupferpreis dürfte einigen Aktien in diesem Jahr demnach weiteren Rückenwind verleihen, es gebe einige Kaufgelegenheiten, gibt MarketWatch die Einschätzung der Morgan Stanley-Analysten wieder.

Treiber dieser Entwicklung seien insbesondere ein sich beschleunigender Konjunkturzyklus, die Rolle von Kupfer bei der globalen Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft sowie eine erwartete Reflation, die Kupfer "stark begünstigt", heißt es in der Mitteilung der Analysten weiter. "Als solche argumentieren wir, dass es ein weiteres 30-prozentiges Aufwärtspotenzial für die aktuellen Aktienkurse gibt, sollten die Spot-Rohstoffpreise bis 2021 anhalten", zitiert MarketWatch. Morgan Stanley rät daher, die "potenzielle Marktvolatiliät rund um das chinesische Neujahrsfest", das im Februar stattfindet, als Kaufgelegenheit wahrzunehmen.

Glencore-Aktie & Co. vor Aufwärtstrend?

Insbesondere für das zweite Quartal 2021 zeigt sich das US-Investmentbankingunternehmen bullish. Konkret nennt Morgan Stanley die weltweit größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe Glencore. Dabei sprechen die Analysten von einem möglichen Preisanstieg der Aktie um rund 67 Prozent auf Basis hypothetischer fairer Werte und Gewinne für 2021. Positiv seien vor allem der attraktive Rohstoffmix sowie die überzeugende Bewertung, merken sie in ihrer Mitteilung an. Auch Lundin Mining ist ins Visier Morgan Stanleys geraten: Der Kurs des schwedisch-kanadischen Bergbauunternehmens, welches die "überzeugendste Turnaround-Story" und das größte Bewertungspotenzial aufweise, könnte daneben um 34 Prozent ansteigen, gibt MarketWatch wieder. Bei dem kanadischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals sehen die Analysten ein Wachstumspotenzial von 31 Prozent. Das Unternehmen dürfte von der "breiter werdenden Erholung der Kupfernachfrage nach COVID" aber auch dem proaktiven Cash-Management profitieren, schreibt Morgan Stanley. Sollte der Kupferpreis allerdings längerfristig die 8.000 US-Dollar-Marke knacken, könnten diese Aufwärtspotenziale gar bis auf 93 Prozent bei Glencore, 61 Prozent bei Lundin Mining sowie 54 Prozent bei First Quantum Minerals anwachsen, zeigen sich die Analysten zuversichtlich.

Sollte Morgan Stanley Recht behalten, dürfte man schon bald erste entsprechende Entwicklungen beobachten können, denn das chinesische Neujahrsfest, welches die Experten als ideale Kaufgelegenheit ansehen, steht vor der Tür.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arcady / Shutterstock.com, kotomiti / Shutterstock.com