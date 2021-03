Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,23 Prozent ab auf 14.405,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost leicht im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei legte letztlich minimale 0,03 Prozent auf 29.036,56 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell 0,16 Prozent auf 3.364,65 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 0,14 Prozent auf 28.813,01 Stellen.

3. adidas erwartet für 2021 Rückkehr zu starkem Wachstum - im vierten Quartal besser abgeschnitten

Der Sportartikelhersteller adidas hat das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 versöhnlich abgeschlossen. Zur Nachricht

4. Klöckner & Co hofft nach Ergebnisrückgang auf 2021

Der Stahlhändler Klöckner & Co hofft nach einem schwierigen Jahr auf 2021. Zur Nachricht

5. Brenntag verdient 2020 mehr als erwartet und erhöht Dividende

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

6. LEG Immobilien bekräftigt Prognose und will höhere Dividende zahlen

Die LEG Immobilien AG hat das Jahr 2020 besser abgeschlossen als erwartet und ihre Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Zur Nachricht

7. BioNTech stellt für 2022 bis zu drei Milliarden Impfdosen in Aussicht

Der Impfstoffhersteller BioNTech stellt für den Fall einer entsprechenden Nachfrage eine deutliche Steigerung der Produktion mit seinem Partner Pfizer in Aussicht. Zur Nachricht

8. Sonos bestätigt Einstieg ins Geschäft mit Auto-Lautsprechern mit AUDI

Der Lautsprecher-Anbieter Sonos steigt gemeinsam mit AUDI ins Geschäft mit Auto-Lautsprechern ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 66,56 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 96 Cent tiefer als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 63,22 Dollar.

10. Euro tiefer

Der Euro ist am Mittwoch gesunken. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung Euro auf ein Tagestief bei 1,1869 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch über der Marke von 1,19 Dollar gehandelt worden war.

