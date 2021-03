Am Mittwoch dürften Anleger in Deutschland etwas auf die Bremse treten.

Aus Asien kommen leicht positive Vorgaben, in den USA hatte der US-Leitindex letztlich jedoch vermehrt auf der Stelle getreten. In den USA wird vermutlich heute im US-Kongress über das billionenschwere US-Konjunkturpaket abgestimmt. Auf dieses setzen Anleger große Hoffnung in puncto Erholung der Wirtschaft.

Die Wall Street verbuchte am Dienstag Aufschläge.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,28 Prozent im Plus bei 31.892,35 Punkten und legte anschließend weiter zu. Im späten Handel gibt der US-Leitindex einen Teil seiner Gewinne wieder ab, rettete aber ein Plus von 0,09 Prozent auf 31.832,08 Punkte in den Feierabend. Der NASDAQ Composite kletterte zum Start um 2,49 Prozent auf 12.923,07 Zähler und baute seine Gewinne zwischenzeitlich auf rund das Doppelte aus. Auch hier schrumpften die Aufschläge im späten Handel aber, am Ende ging es noch um 3,69 Prozent auf 13.073,82 Zähler nach oben.

Der US-Kongress steht vor der Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets, was den Markt stützte. Am Mittwoch wird das US-Repräsentantenhaus nach Angaben der Demokraten voraussichtlich über das Paket abstimmen - der Senat hatte es bereits am Samstag angenommen.

Derweil kommen die Anleiherenditen zurück und liegen inzwischen deutlich unter dem Jahreshoch von über 1,60 Prozent. Am Montag gerieten noch Technologiewerte aufgrund der gestiegene Marktzinsen unter Druck. Am Dienstag machten diese mithilfe der Stabilisierung an den Anleihemärkten ihre Verluste wieder wett, heißt es von Marktteilnehmern. "Wir sind der Meinung, dass ein großer Teil des Anstiegs der Anleiherenditen vorbei ist", gibt Dow Jones Newswires Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments, wieder. "Bei diesem Renditeniveau erwarten wir, dass weitere Käufer hinzukommen werden. Das stabilisiert tendenziell das Renditeniveau."

