BMW und Daimler verkaufen gemeinsame Park-Bezahl-App "Park Now" - Aktien geben nach

In einer gemeinsamen Mitteilung der Autokonzerne heißt es, Easypark wolle Park Now übernehmen und dessen Geschäft im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie ausbauen. Ein Kaufpreis wurde ebensowenig genannt wie ein Grund für den Verkauf.

Nutzer der Apps von Park Now können Parkplätze online via App reservieren, buchen und bezahlen. Das Unternehmen ist mit vier verschiedenen Apps in 11 Ländern und mehr als 1.110 Städten tätig. Park Now ist bislang Teil des Joint Ventures Your Now, in dem die beiden Autokonzerne Dienstleistungen für Carsharing, Mitfahrdienste sowie Routenplanung und das Laden von Elektrofahrzeugen anbieten.

Während BMW -Titel im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 79,04 Euro verlieren, beträgt das Minus bei Daimler -Titel 1,38 Prozent auf 71,49 Euro beträgt.

FRANKFURT (Dow Jones)

