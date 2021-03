ElringKlinger erhält Großauftrag über Batteriekomponenten - ElringKlinger-Aktie profitiert

Sogenannte Zellkontaktiersysteme würden ab dem ersten Halbjahr 2022 an das deutsche Werk eines globalen Batterieherstellers geliefert, teilte ElringKlinger am Dienstag in Dettingen mit. Der Vertrag mit dem nicht genannten Batterie-Hersteller laufe über rund neun Jahre.

Anleger reagieren erfreut: Im XXETRA-Handel gewinnen ElringKlinger-Aktien zwischenzeitlich 2,85 Prozent auf 14,44 Euro.

