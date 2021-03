Klöckner & Co hofft nach Ergebnisrückgang auf 2021

Trotz der noch andauernden Corona-Pandemie geht der Konzern von einer wieder steigenden Stahlnachfrage aus und damit auch von wachsenden Umsätzen. Das teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mit. Klöckner & Co erwartet im laufenden Jahr ein sehr deutlich steigendes operatives Ergebnis (Ebitda) vor wesentlichen Sondereffekten. Im Corona-Jahr musste der Stahlhändler einem Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen. Die Erlöse brachen um 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro ein. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um 10 Prozent auf 111 Millionen Euro zurück.

DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Klöckner & Co