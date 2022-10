Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Fed-Protokoll kommt am Abend

Die deutschen Anelger dürften sich auch zur Wochenmitte nicht aus der Deckung wagen. Der DAX wird vorbörslich bei 12.223 Punkten kaum verändert zu seinem Vortagesschluss erwartet.

2. Börsen in Fernost geben mehrheitlich nach

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneins, es dominieren jedoch die Bären. In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit kaum bewegt bei 26.379 Punkten (-0,08 Prozent). Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,75 Prozent auf 2.957 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 1,93 Prozent auf 16.507 Zähler.

3. Fed-Protokoll wird veröffentlicht

Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Investoren erhoffen sich von den Protokollen der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Einblicke in die internen Diskussionen zum Zinsausblick. Nach überraschend gut ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt gehen Experten davon aus, dass die Fed ihren aggressiven Zinserhöhungskurs Anfang November mit einem weiteren Jumbo-Schritt fortsetzt.

4. Klöckner & Co mit Gewinnwarnung

Der Stahlhändler Klöckner & Co streicht wegen eines starken Rückgangs der Stahlpreise seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zusammen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) dürfte statt mehr als 500 Millionen Euro nur rund 400 Millionen erreichen. Zur Nachricht

5. CropEnergies kann Umsatz kräftig steigern

Der Biokraftstoffhersteller CropEnergies hat im zweiten Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal (Ende August) von 249 Millionen auf 450 Millionen Euro, wie die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Zur Nachricht

6. Gerresheimer weiter auf Wachstumskurs

Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat im dritten Geschäftsquartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt und seine Jahresprognose bestätigt. Im Zeitraum Juni bis August erzielte Gerresheimer einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) von 90,5 Millionen Euro. Zur Nachricht

7. Deutsche Gasspeicher zu fast 95 Prozent gefüllt

Deutschland kommt beim Einspeichern von Gas trotz weggefallener russischer Lieferungen weiter voran. Wie aus Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern (GIE) im Internet am späten Dienstagabend hervorging, erhöhte sich der Füllstand binnen 24 Stunden um 0,23 Prozentpunkte auf 94,67 Prozent. Zur Nachricht

8. LVMH wächst weiter zügig - Umsatz gestiegen

Der Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat sein kräftiges Wachstum im dritten Quartal beibehalten. Das französische Unternehmen profitierte dabei vor allem vom asiatischen Markt, wo das Wachstum dank der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen Fahrt aufnahm. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gefallen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Preisrückgänge im frühen Handel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,78 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 88,71 Dollar.

10. Euro nur wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9713 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

