Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,26 Prozent fester bei 15.494,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost kaum bewegt

In Japan gewinnt der Nikkei leichte 0,1 Prozent auf 28.459,72 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert derweil 0,18 Prozent auf 3.655,00 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong mit -0,54 Prozent bei 23.507,35 Zählern notiert.

3. Zinsentscheid: US-Notenbank berät über schnellere Drosselung von Konjunkturhilfen

Angesichts einer hohen Inflationsrate und soliden Wirtschaftswachstums berät die US-Notenbank über einen schnelleren Ausstieg aus ihren Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Krise. Zur Nachricht

4. Telekom-Chef Tim Höttges bekommt offenbar Vertragsverlängerung

Tim Höttges bekommt laut einem Pressebericht eine Vertragsverlängerung als Vorstandschef der Deutschen Telekom. Zur Nachricht

5. EU-Kommission genehmigt Übernahme von Suez durch Entsorger Veolia

Die Europäische Kommission hat dem französischen Abfallentsorger Veolia grünes Licht für die Übernahme des heimischen Konkurrenten Suez gegeben. Zur Nachricht

6. Allianz: Chef sein wird immer riskanter

Firmenchefs und Führungskräfte müssen nach einer Analyse der Allianz steigende Risiken durch Haftungs- und Schadenersatzklagen fürchten. Zur Nachricht

7. Bundesregierung will Arbeitsplätze bei Alstom retten

Nach den Plänen für einen Stellenabbau beim Bahntechnik-Hersteller Alstom hat die Bundesregierung angekündigt, sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Zur Nachricht

8. alstria office: Portfoliowert steigt voraussichtlich auf 4,85 Milliarden Euro

Das Immobilienunternehmen alstria office geht davon aus, dass sich der Wert seines Immobilienportfolios zum Ende des Jahres nach ersten Indikationen auf rund 4,85 Milliarden Euro belaufen wird. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Abschläge der vergangenen Tage angeknüpft und sind weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,93 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 86 Cent auf 69,87 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat am Mittwoch vor einer wichtigen Zinsentscheidung in den USA bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1270 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com