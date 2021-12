Vor US-Zinsentscheid: DAX etwas höher erwartet - Asiens Börsen hauptsächlich kaum verändert -- Telekom-Chef bekommt wohl Vertragsverlängerung -- Generali, alstria office im Fokus

Werbung

Anleger in Deutschland dürften sich am Mittwoch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX steigt vorbörslich leicht. Der TecDAX wird kaum verändert erwartet. Der Mittwochshandel steht ganz im Zeichen der US-Notenbank Fed, die am Abend die Ergebnisse ihrer jüngsten Zinssitzung preisgibt. Angesichts der hohen Inflationszahlen ist es möglich, dass die milliardenschweren Anleihekäufe noch früher gedrosselt werden als es bisher geplant war. Es wird hingegen nicht erwartet, dass der Leitzins angetastet wird.





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch keine großen Sprünge machen. Der EuroSTOXX 50 pendelt vorbörslich um die Nulllinie. Gespannt warten Anleger am Mittwoch auf die Beschlüsse der US-Notenbank Fed, die am Abend (20.30 Uhr MEZ) verkündet werden. Angesichts der steigenden Inflation in den USA ist es möglich, dass die Fed beschließt noch schneller ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren. Es ist allerdings auch möglich, dass sie sich aufgrund der Bedrohung durch die Omikron-Variante noch nicht dazu entschließt.





Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Verluste. Der Dow Jones schaffte nach schwachem Start zwischenzeitlich den Sprung ins Plus, konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigen. Am Ende ging es um 0,30 Prozent auf 35.545,69 Punkte abwärts. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben deutlicher an Boden und rutschte um 1,14 Prozent auf 15.237,64 Zähler ab. Am Dienstag stieg die US-Notenbank Fed in ihre zweitägige Sitzung ein. Erwartet wird, dass an deren Ende eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffungen steht. Derweil lagen die US-Erzeugerpreise im November deutlich über den Erwartungen - das untermauere diese Sicht. Nun schienen Anleger angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante doch etwas kalte Füße zu bekommen, nachdem die in Aussicht gestellten Straffungen der Geldpolitik zuvor nicht sehr belastet hatten. "Es ist ein ziemlich schwieriges Umfeld für den Markt", zitiert Dow Jones Newswires Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. So dürfte die neue Mutation die globale Konjunkturerholung bremsen. Laut einer Umfrage unter Fondsverwaltern durch die Bank of America seien nicht Omikron oder die grassierende Inflation, sondern die Zentralbanken zum größten Risiko für die Finanzmärkte geworden.