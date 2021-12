DOGE auf Höhenflug: Tweet von Elon Musk schiebt Kryptowährung deutlich an

• DOGE legt gegen den Trend deutlich zu• Tesla will Merchandise-Zahlungen mit Dogecoin erlauben• Fahrzeuge weiter nicht in Kryptowährungen bezahlbarMit einem zweistelligen Kursplus präsentiert sich die Spaßkryptowährung Dogecoin am zweiten Handelstag der Woche.

Hintergrund ist ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk. Der Milliardär hat in einem Twitter-Beitrag angekündigt, dass der Autobauer künftig den Kauf von Tesla-Merchandise mit der Kryptowährung ermöglicht. "Wir sehen dann, wie das läuft", so der Automanager weiter.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes