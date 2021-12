Boeing-Aktie schließt schwach: Boeing plant neuen Start von Raumkapsel Starliner im Mai

Boeing liefert im November 34 Maschinen an Kunden aus

Wie der US-Konzern mitteilte, ist der Flug für Mai 2022 geplant. Boeing und die Nasa hatten im vergangenen Sommer einen unbenannten Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation wegen technischer Probleme verschoben. Bei dem nun im Mai geplanten Flug soll eine andere Starliner-Raumkapsel zum Einsatz kommen. Boeing prüfe weiter die Fehler, die zu dem abgesagten Start im Sommer geführt haben.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im November 34 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. 109 Bestellungen standen 18 Stornierungen gegenüber, alle für die 737 Max, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei dem krisengeplagten Modell geht Boeing in diesem Jahr auf die Marke von 700 Bestellungen zu, bis Ende November waren es 692 Maschinen. Von der 737 Max wurden im vergangenen Monat 28 Stück in Kundenhand übergeben, davon 10 an die irische Billigfluggesellschaft Ryanair.

Die an der NYSE gelistete Boeing-Aktie konnte zunächst hinzugewinnen - schlussendlich ging es aber um 1,00 Prozent auf 195,42 US-Dollar nach unten.

NEW YORK (Dow Jones) / CHICAGO (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Maxene Huiyu / Shutterstock.com