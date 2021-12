10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsbeginn minimale 0,11 Prozent fester bei 15.639,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Abschlägen

In Japan büßte der Nikkei schlussendlich 0,73 Prozent auf 28.432,64 Punkte ein.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert 0,54 Prozent auf 3.661,16 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,42 Prozent auf 23.613,25 Zähler zurückfällt.

3. Tesla-Aktie: Musk trennt sich von weiteren Tesla-Papieren für gut 900 Millionen Dollar

Tesla-Chef Elon Musk hat wieder Aktien seines Konzerns abgestoßen. Zur Nachricht

4. BMW bringt mehr Produktion nach China

Der Auto- und Motorradbauer BMW will künftig noch mehr Autoproduktion im wichtigen Markt China ansiedeln. Zur Nachricht

5. S&P sieht thyssenkrupp-Ausblick wegen besserer Performance stabil

S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Bonitätsnote von thyssenkrupp von negativ auf stabil angehoben. Zur Nachricht

6. EssilorLuxottica-Aktie: GrandVision soll Anfang Januar von der Börse genommen werden

EssilorLuxottica will die niederländische Optikerkette GrandVision Anfang Januar von der Börse nehmen. Zur Nachricht

7. Boeing plant neuen Start von Raumkapsel Starliner im Mai

Boeing und die Nasa planen nach dem Rückschlag im Sommer einen neuen unbemannten Teststart der Starliner-Raumkapsel. Zur Nachricht

8. Ceconomy will nach Umsatzplus deutlich mehr verdienen

Die Elektronikhandelsholding Ceconomy stemmt sich dank eines florierenden Online-Geschäfts gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und will im laufenden Geschäftsjahr mehr verdienen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken. Starke Preisbewegungen blieben am Morgen aus. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,33 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 71,19 Dollar.

10. Euro weiter bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Picsfive / Shutterstock.com