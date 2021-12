Asiens Börsen mit Abgaben -- S&P sieht thyssenkrupp-Ausblick wegen besserer Performance stabil -- Ceconomy will nach Umsatzplus deutlich mehr verdienen -- Nordex, HSBC, Software AG im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zum Wochenstart nicht halten.

Der DAX konnte zum Handelsstart etwas zulegen und vergrößerte sein Plus zunächst. Im Laufe des Nachmittags gab er seine Gewinne jedoch vollständig ab und fiel in die Verlustzone zurück. Zum Handelsende notierte er marginale 0,01 Prozent tiefer bei 15.621,72 Punkten. Der TecDAX zeigte sich kurz nach Börsenstart ebenso etwas höher und konnte anschließend weiter anziehen. Im Verlauf gab jedoch auch er einen Teil seiner Aufschläge wieder ab. Letztlich verbuchte er ein Plus von 0,79 Prozent auf 3.862,96 Zähler.

Die Woche steht ganz im Zeichen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank EZB. Es wird erwartet, dass die Fed auf die hohen Inflationszahlen reagieren und die Geldpolitik schneller als bereits angekündigt straffen wird. "Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Inflation und nach dem Eingeständnis des Fed-Chefs Jerome Powell, dass die Inflation doch nicht vorübergehend sei, werden die Investoren ganz genau hinhören, wenn das Gremium seinen geldpolitischen Fahrplan für das kommende Jahr vorstellt", kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets gegenüber dpa. "Eine beschleunigte Reduzierung der Anleihekäufe sowie drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr scheinen eingepreist, jede noch so kleine Straffung darüber hinaus dürfte einer möglichen Jahresendrally am Aktienmarkt den nächsten Stein in den Weg legen."

