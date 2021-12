VW-Aktie steigt: VW gründet Europäische Aktiengesellschaft für Batteriegeschäft

Bis zum Hochlauf der Serienproduktion sollen rund 2 Milliarden Euro für Bau und Betrieb einer Gigafabrik in Salzgitter investiert werden, teilte der DAX -Konzern mit. In der ersten Ausbaustufe soll die Fabrik 20 Gigawattstunden Jahreskapazität produzieren, eine Verdoppelung auf 40 Gigawattstunden sei geplant.

"Jetzt bündeln wir unsere Power in Salzgitter, um Innovationen voranzutreiben und für unsere neue Gesellschaft perspektivisch die besten Partner zu gewinnen", sagte Thomas Schmall, CEO der Volkswagen Group Components, laut Mitteilung.

Unter der Leitung von Batterie-Chef Frank Blome werde der frühere Apple-Manager Soonho Ahn eine führende Rolle in der Entwicklung der Batteriezelle einnehmen, so VW weiter. Nach Stationen bei LG und Samsung verantwortete Ahn zuletzt als Global Head of Battery Development die Batteriezelltechnologie des iPhone-Herstellers.

Perspektivisch werde die Zellfertigung in Salzgitter mehr als 2.500 Menschen beschäftigen, so VW weiter. Zusätzlich zum Standort Salzgitter seien als weitere Standorte für die geplanten Gigafabriken derzeit Spanien und Osteuropa im Gespräch. Die genauen Standorte sollen in der ersten Jahreshälfte 2022 festgelegt werden. Bis 2030 will Volkswagen noch zwei weitere Zellfabriken in Europa eröffnen.

Die VW-Aktie klettert am Montag via XETRA zeitweise um 1,86 Prozent auf 183,70 Euro.

