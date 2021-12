BAUER bekommt neuen Finanzvorstand - BAUER-Aktie leichter

Ab dem Jahreswechsel soll das Vorstandsmitglied Peter Hingott den Bereich Finanzen mit übernehmen, wie das Unternehmen BAUER am Montag in München mitteilte. Der bisherige Finanzvorstand Hartmut Beutler verabschiede sich zum Jahresende in den Ruhestand. Laut Mitteilung verkleinert sich der Vorstand damit von vier auf drei Personen.

Beutler gehört dem Vorstand demnach seit 2001 an und hatte unter anderem den Börsengang 2006 begleitet. Peter Hingott verantwortet gegenwärtig den Bereich Finanzierung, Controlling und Personal.

Die BAUER-Aktie verliert via XETRA derzeit 0,2 Prozent auf 9,93 Euro.

