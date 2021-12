Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montag

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 48.857,09 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 50.080,42 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 450,85 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 459,08 US-Dollar gehandelt worden war.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs ging auf 4.011,83 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 4.131,94 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 155,64 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 159,04 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple ist am Montag 0,8283 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,8440 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,311 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,350 Dollar.

Der Monero ist am Montag 193,44 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 198,04 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 1,111 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,140 US-Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Montag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0180 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0188 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs musste heute auf 0,2648 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,2763 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs lief am Montag weiterhin seitwärts bei 0,1297 US-Dollar. Bei 0,1350 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Dash-Kurs rangiert bei 134,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 138,96 Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Montag bei 26,98 US-Dollar. Damit rutschte der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 28,20 US-Dollar.

Bildquellen: pedrosek / Shutterstock.com, Stanislav Duben / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net