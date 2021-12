Coca-Cola-Aktie gewinnt: JPMorgan hebt Coca-Cola auf 'Overweight'

In einer am Montag vorliegenden Studie begründete JPMorgan -Analystin Andrea Teixeira ihre Hochstufung von "Neutral" auf "Overweight" mit einer von ihr erwarteten Umsatzbeschleunigung im kommenden Jahr. Der starke Markenwert sorge zudem dafür, dass die Ertragskraft nur in relativ geringem Umfang durch Kostendruck beeinträchtigt werde. Die Aktie sei darüber hinaus günstig bewertet - sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Wettbewerbern.

Der Getränkehersteller sollte von der Erholung der Volkswirtschaften und der Wiedereröffnung von Restaurants profitieren, so Teixeira. Die gute Positionierung sollte ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft am oberen Ende der langfristig angepeilten Spanne von vier bis sechs Prozent ermöglichen.

In den vergangenen Jahren habe der Dow-Jones-Konzern eine tiefgreifende und positive Wandlung vollzogen. Der milliardenschwere Steuerstreit mit der Bundessteuerbehörde IRS der USA könne zwar den Kurs noch belasten, sollte aber eigentlich eingepreist sein.

Teixera berücksichtigt in ihren aktualisierten Schätzungen nun auch die Übernahme des Sportgetränke-Herstellers BodyArmor. Das Kursziel hob sie von 59 auf 63 US-Dollar an und sieht damit aktuell noch ein Aufwärtspotenzial von zwölf Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 2,60 Prozent auf 57,74 US-Dollar.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird. Hinweis: Für die Kursziele der Immobilienwerte Adler, Alstria und Grand City gilt seit dem 1. September 2021 ein Zeitraum von 18 bis 24 Monaten von zuvor 12 Monaten.

Analysierendes Institut JPMorgan.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2021 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 00:15 / GMT

