Arena Pharmaceuticals-Aktie schlussendlich +80%: Pfizer will Arena Pharmaceuticals schlucken - Pfizer-Aktie schließt in Grün

Dafür bietet der US-Konzern den Inhabern von Arena -Aktien 100 US-Dollar je Papier, wie er am Montag in New York mitteilte. Das Gebot je Aktie liegt damit etwa doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom Freitag und entspricht rund 6,7 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd Euro).

Laut Mitteilung haben die Verwaltungsräte beider Unternehmen der Transaktion zugestimmt. Arena ist ein Pharmaunternehmen aus San Diego. Den Angaben zufolge betreibt es aussichtsreiche Forschung unter anderem an Medikamenten in den Bereichen Gastroenterologie, Dermatologie und Kardiologie. Den Kaufpreis will Pfizer mit eigenen Barmitteln stemmen.

UBS hebt Pfizer auf 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 60 US-Dollar angehoben. Mit dem neuen Hoffnungsträger in der Corona-Pandemie, dem Medikament Paxlovid, werde Pfizer künftig neben der Impfstoff-Prävention wohl auch bei der Behandlung akuter Erkrankungen eine dominante Rolle einnehmen, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht 2022 davon aus, dass das Mittel 14 Milliarden Dollar einspielen wird.

Am Montag kletterte die Pfizer-Aktie im NYSE-Handel um 4,59 Prozent und schloss bei 55,20 US-Dollar. Der Kurs der Arena-Papiere schoss an der NASDAQ derweil in die Höhe. Im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag gewinn er bis Handelsende 80,38 Prozent auf 90,08 US-Dollar.

