Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 24,78 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 24,78 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 24,75 USD. Bei 24,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 694.090 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,26 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,60 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

