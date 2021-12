Merck & Co-Aktie fester: UBS senkt Merck & Co auf 'Neutral'

Bei dem US-Pharmakonzern Merck & Co gebe es Unsicherheit um wichtige Wachstumstreiber, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das HIV-Medikament Islatravir sowie Molnupiravir als Corona-Mittel. In letzterem Gebiet habe der Konkurrent Pfizer mit einem anderen Produkt bessere Chancen. Der Aktie mangele es daher an Kurstreibern.

Am Montag notiert die Merck & Co-Aktie an der NYSE zeitweise 0,36 Prozent höher bei 72,89 US-Dollar.

