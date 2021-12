Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 15.696,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

In Japan geht es für den Nikkei aktuell 0,71 Prozent aufwärts auf 28.640,49 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland kann daneben 0,43 Prozent auf 3.682,16 Indexpunkte zulegen, während der Hang Seng in Hongkong 0,33 Prozent auf 24.074,77 Indexpunkte gewinnt.

3. Deutsche Börse will bei nachhaltigen Investments und Kryptoassets zukaufen

Die Deutsche Börse peilt weitere Übernahmen im Geschäft mit nachhaltigen Investments und digitalen Assets an.

4. S&P senkt Türkei-Ausblick auf negativ

Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für die Türkei auf "negativ" von zuvor "stabil" nach unten genommen.

5. Frankfurter Flughafen kommt weiter aus dem Corona-Tief

Die Öffnung der USA für Reisende aus Europa hat den Frankfurter Flughafen im November ein weiteres Stück aus dem Corona-Tief geholt.

6. Neue Daten untermauern MorphoSys' Hoffnung auf neues Krebsmedikament

MorphoSys hat nach der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals erstmals weitere Studiendaten zum wichtigsten Hoffnungsträger der US-Firma veröffentlicht.

7. Daimler erzielt Vergleich bei Diesel-Verfahren in Kanada

Der Daimler-Konzern hat in der Diesel-Affäre weitere Rechtsverfahren gegen eine Geldzahlung beigelegt.

8. Deutsche Euroshop fürchtet Umsatzrückgänge wegen 2G-Regel

Wegen der 2G-Regeln erwartet der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop ein schwieriges Weihnachtsgeschäft.

9. Lufthansa Cargo will Frachterflotte weiter ausbauen

Lufthansa Cargo will angesichts des Booms bei der Luftfracht ihre Flugzeugflotte vergrößern.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1295 Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend.

