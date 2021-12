Software AG-Aktie erhält herben Dämpfer: Silver Lake investiert 344 Millionen Euro in die Software AG

Im Zuge der Partnerschaft sollen zwei Vertreter von Silver Lake auch Posten im Aufsichtsrat erhalten, teilte das Darmstädter MDAX -Unternehmen am Montagabend mit. Daher hätten Aufsichtsratschef Karl-Heinz Streibich und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Ralf Dieter ihre Ämter mit Wirkung zum 31. Januar 2022 niedergelegt. Man werde die Erlöse aus der Transaktion in das weitere Wachstum investieren und das Akquisitionsprogramm vorantreiben, hieß es weiter.

In den Medien wird länger über ein Interesse von Investoren an der Software AG spekuliert. Dies hatte Ende November zu einem Kurssprung geführt. Die Software AG ist die Nummer zwei in Deutschland hinter SAP. Sie richtet sich stärker auf die Cloud aus und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt Lizenzen. Mit einem Quartalsumsatz von zuletzt knapp 200 Millionen Euro ist das Unternehmen mit weltweit rund 4700 Mitarbeitern weit von seinem mittelfristigen Ziel entfernt, im Gesamtjahr mehr als eine Milliarde Euro zu erlösen.

Die jüngst von Übernahmespekulationen nach oben getriebenen Aktien der Software AG haben am Dienstag nach der Ankündigung strategischer Partnerschaften einen Dämpfer bekommen. Via XETRA verlieren sie im frühen Geschäft zeitweise 9,93 Prozent auf 34,82 Euro.

Ein Händler wertete am Morgen die Ankündigung dieser strategischen Kooperation mit Silver Lake eher als enttäuschend. Dies sei wohl nicht das, worauf die Anleger spekuliert hätten. Dass Aufsichtsratschef Karl-Heinz Streibich sein Amt niederlege, sei ein Zeichen, dass er in den Augen der Aktionäre den Unternehmensumbau wohl nicht unterstützt habe.

Anfang Dezember hatten Spekulationen um ein Kaufinteresse etwa von CVC Capital Partners, Silver Lake und Thoma Bravo an der Software AG den Aktienkurs mit über 40 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober getrieben - laut dem Analysten Knut Woller von der Baader Bank noch immer ein attraktives Bewertungsniveau. In den vergangenen Tagen bewegten sich die Anteile zwischen 38 und gut 39 Euro.

Berlin (Reuters) / FRANKFURT (dpa-AFX)

