Commerzbank verschärft Kohle-Richtlinie

Wie die Commerzbank mitteilte, wird der Grenzwert für Unternehmen mit Kohlebezug zum Jahreswechsel gesenkt. So müssen Bestandskunden, die aktuell 20 Prozent oder mehr ihres Umsatzes oder ihrer Stromerzeugung mit Kohle erzielen, bis 2025 einen Plan für den Kohleausstieg bis 2030 erarbeiten. Bisher galt ein Grenzwert von 30 Prozent bzw 50 Prozent international.

Keine neuen Geschäftsbeziehungen wird es mit Unternehmen geben, die aktuell mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes oder ihrer Stromerzeugung mit Kohle erzielen. Gleiches gelte für potenzielle Neukunden mit Ausbauplänen.

Auch bei Unternehmen mit Ausbauplänen bei Öl und Gas gibt es keine neuen Geschäftsbeziehungen. Die Finanzierung von neuen Ölkraftwerken sowie Finanzierungen für Öl- und Gasförderprojekte sind grundsätzlich ausgeschlossen. Das gelte sowohl für konventionelle als auch unkonventionelle Fördermethoden. Bestehende Geschäftsbeziehungen in diesen Bereichen würden regelmäßig auf Umwelt- und Sozialaspekte überprüft.

"Die neue Richtlinie ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Net Zero", sagte Vorstandschef Manfred Knof. "Wir unterstreichen unseren Anspruch, Finanzströme in Richtung des Pariser Klimaziels zu lenken und wir forcieren die Transformation. Dafür steht auch, dass wir unser Kohleportfolio in nur zwei Jahren halbiert haben." Derzeit liege es bei rund 1 Milliarde Euro, was 0,2 Prozent des Gesamtportfolios der Bank entspreche.

FRANKFURT (Dow Jones)

