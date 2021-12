Generali-Aktie im Plus: Generali setzt sich neue Mittelfristziele und will Dividende erhöhen

Das jährliche Gewinnwachstum soll zwischen 6 und 8 Prozent liegen, kündigte die Assicurazioni Generali SpA anlässlich des Investorentages an.

Konkret soll die kumulative Dividende im Zeitraum 2022 bis 2024 auf 5,2 bis 5,6 Milliarden Euro angehoben werden von 4,5 Milliarden Euro in den Jahren 2019 bis 2021, so Generali. Zudem werde ein Netto-Cashflow von mehr als 8,5 Milliarden Euro angestrebt sowie eine Erhöhung der Prämien aus dem Nicht-Kraftfahrzeuggeschäft um 4 Prozent. Das Neugeschäft soll im Jahr 2024 ein Volumen von 2,3 bis 2,5 (2020: 1,9) Milliarden Euro erreichen. In die Technologie und digitale Transformation sollen von 2022 bis 2024 rund 1,1 Milliarden Euro investiert werden.

Angesichts des Konflikts an der Konzernspitze wurden die neuen Ziele nicht einstimmig beschlossen. Das Board genehmigte die Pläne ohne die Stimmen von zwei Mitgliedern: Den Milliardären Leonardo Del Vecchio, Chairman des französisch-italienischen Brillenherstellers Essilor-Luxottica, der sich über seine Holdinggesellschaft Delfin Sarl der Stimme enthielt und Francesco Gaetano Caltagirone, der dagegen stimmte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte. Anfang dieses Monats hatten die beiden Manager zusammen mit der Bankenstiftung Fondazione CRT ihre Gesamtbeteiligung an Generali auf mehr als 15 Prozent erhöht.

Die Parteien hatten zuvor vereinbart, ihre gemeinsame Beteiligung an Generali zu nutzen, um auf ein "profitableres und effektiveres Management" zu drängen und damit Generali-Chef Philippe Donnet und den größten Einzelaktionär, Mediobanca SpA, herauszufordern.

"Generali verfügt über eine starke Finanzposition, eine diversifizierte Ertragslage, ein beständiges profitables Wachstum und eine Erfolgsbilanz bei der Erzielung erstklassiger Aktionärsrenditen. Wir freuen uns darauf, in den nächsten drei Jahren auf diesen Erfolgen aufzubauen", sagte Donnet am Mittwoch. Die Ziele von Generali für 2021 seien alle erreicht oder übertroffen worden, so Generali.

Die Generali-Aktie gewinnt in Paris derzeit 0,35 Prozent auf 18,515 Euro.

