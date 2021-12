Sanofi und GSK erwarten weitere Daten zu Corona-Impfstoff erst im ersten Quartal - Aktien in Grün

Ihr Impfstoffkandidat wirke als Booster, aber es gebe eine weitere Verzögerung bei den wichtigsten klinischen Studienergebnissen zu Wirkung als Erstimpfung, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Teilnehmer an den Studien müssten ohne vorherigen Kontakt zum Virus gewesen sein, was es angesichts weltweit hoher Corona-Zahlen eher schwierig mache, hieß es zur Begründung. Der Impfstoff stehe aber kurz vor dem Ende der klinischen Studien.

Trotz der Fortschritte und der Daten zur Wirksamkeit als Booster, könnten Regierungen Beobachtern zufolge aber zögern, Dosen zu bestellen. Angesichts neuer Virusvarianten wie Omikron könnten sie zunächst detaillierte Studienergebnisse abwarten, gerade mit Blick auf die Wirksamkeit als Erstimpfung.

Der französische Pharmakonzern Sanofi und der britische Hersteller GlaxoSmithKline arbeiten schon seit längerem gemeinsam an einer proteinbasierten Impfung gegen Covid-19, zu der die entscheidende Phase-3-Studie läuft. Dagegen war Sanofi im Sommer aus der Forschung an einem mRNA-Impfstoff ausgestiegen, mit Verweis auf den zu großen Vorsprung der Konkurrenz von BioNTech/Pfizer und Moderna.

Während die Sanofi-Aktie im Pariser Handel zeitweise 0,77 Prozent auf 86,14 Euro gewinnt, geht es für die GSK-Aktie in London 0,10 Prozent auf 16,00 britische Pfund hoch.

