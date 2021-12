Daimler Truck-Aktie fester: Auftrag für 120 E-Lkw - Deutsche Bank startet Daimler Truck mit 'Buy'

Wie die Daimler Truck AG mitteilte, will Einride die Flotte aus den Modellen eActros 300 und eActros 400 bei Kunden in wichtigen europäischen Märkten einsetzen. Ausgeliefert werden sollen die Fahrzeuge, die laut Mitteilung "lokal CO2-neutral" sind, ab Mitte 2022. Beide Unternehmen planen eine weitere Zusammenarbeit bei Themen rund um E-Mobilität.

Im Werk Wörth lief Anfang Oktober das erste Serienfahrzeug des eActros vom Band. Im sogenannten Future Truck Center soll nach Unternehmensangaben künftig die Elektrifizierung weiterer CO2-neutraler Mercedes-Benz Lkw stattfinden. "Unser Ziel ist, bis 2030 über die Hälfte unserer Neufahrzeuge in Europa zu elektrifizieren", sagte Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG.

Die Serienfertigung des für den Kommunaleinsatz entwickelten eEconic soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 starten. Die Serienreife des batterieelektrischen eActros LongHaul für den Fernverkehr ist für 2024 geplant.

Deutsche Bank startet Daimler Truck mit 'Buy'

Die Deutsche Bank hat Daimler Truck mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für das Nutzfahrzeuggeschäft sei die Abspaltung vom Daimler-Konzern eine große Chance, um aus dem Schatten von Mercedes-Benz heraus zu treten. Die Sparte Daimler Truckkönne nun aufzuzeigen, wie viel Potenzial in ihr liegt, das vom Markt bisher vielleicht übersehen oder nicht fair bewertet wurde. Damit steige nun der Druck auf das schwächer abschneidende Pkw-Geschäft.

Brecht führt Gesamtbetriebsrat von Lkw-Hersteller Daimler Truck

Nach der Aufspaltung von Daimler in einen Auto- und einen Lkw-Konzern haben sich zwei neue Gesamtbetriebsräte gebildet. Vorsitzender des Arbeitnehmergremiums für die nun selbstständige Daimler Truck AG wurde der bisherige Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht, wie der Betriebsrat am Mittwoch in Stuttgart auf Anfrage berichtete.

Ergun Lümali, Betriebsratschef bei Mercedes-Benz am großen Standort Sindelfingen, wurde zum Gesamtbetriebsratschef der Daimler AG und Mercedes-Benz AG gewählt, wie der Betriebsrat bestätigte. Bei Daimler ist das verbliebene Geschäft mit Autos und Vans gebündelt. Im Zuge des Konzernumbaus soll die bisherige Daimler AG Anfang Februar in Mercedes-Benz Group AG umfirmiert werden.

Daimler war Anfang Dezember aufgespalten worden. Daimler Truck ging kürzlich an die Börse. Der neuformierte Hersteller beschäftigt weltweit über 100 000 Menschen.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,46 Prozent höher bei 33,05 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 17:46 / GMT

