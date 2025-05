Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 39,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 2,3 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 39,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 310.577 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 13,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Abschläge von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

