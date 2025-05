Daimler Truck im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Vormittag

26.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 39,16 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 39,16 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,25 EUR. Mit einem Wert von 39,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 47.571 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,22 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus. Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 12,45 Mrd. EUR, gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,14 Prozent präsentiert. Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,09 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Bildquellen: Daimler Trucks

Bildquellen: Daimler Trucks