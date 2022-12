Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX wird vor Handelsstart leicht tiefer taxiert. Insgesamt wird am Mittwoch ein ruhiger Handel erwartet.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,41 Prozent auf 26.340,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zeitweise 0,27 Prozent auf 3.087,10 Zähler ab. In Hongkong holt der Hang Seng die gestrigen Gewinne nach und gewinnt währenddessen 1,32 Prozent auf 19.850,94 Punkte (7.55 Uhr MEZ).

3. Infineon-Chef hält Milliarden-Übernahmen für möglich

Der neue Infineon-Chef Jochen Hanebeck kann sich Übernahmen für mehrere Milliarden Euro vorstellen. Zur Nachricht

4. Intel-Pläne in Magdeburg durch höhere Bau- und Energiekosten belastet

Von einer verheißungsvollen Zukunft hat man in der Region lange geträumt. Großansiedlungen gab es hier im Vergleich zu anderen Orten seit der Wende jedoch keine. Mit dem US-Chiphersteller Intel soll sich das ändern. Zur Nachricht

5. Deutsche Netflix-Produktionen in globalen Top Ten

Die Sisi-Serie "Die Kaiserin" landete in der Jahresbilanz von Netflix der nicht-englischsprachigen Serien auf Platz sieben, der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" bei den nicht-englischsprachigen Filmen sogar auf Platz zwei - hinter dem norwegischen Fantasyfilm "Troll". Zur Nachricht

6. Mercedes Deutschland erhielt 2022 160.000 Bewerbungen

Der Autobauer Mercedes-Benz kann sich auf dem Arbeitsmarkt nicht über mangelndes Interesse beklagen. Zur Nachricht

7. Nach FTX-Pleite: Kunden reichen Sammelklage gegen Kryptobörse ein

FTX-Kunden wollen mit einer Sammelklage gegen die bankrotte Kryptobörse und ihre ehemaligen Führungskräfte ihr angelegtes Vermögen retten. Zur Nachricht

8. Tesla-Anwälte: Elon Musks Versprechen zum Autopilot waren kein Betrug

Seit Jahren schon verspricht Tesla-Chef Elon Musk , dass die Elektroautos seines Unternehmens bald völlig autonom werden fahren können. Von ihm genannte Deadlines wurden jedoch immer wieder gerissen. Nun wurde es einigen Tesla-Käufern zu bunt und sie haben Klage eingereicht. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 83,91 US-Dollar.

10. Darum legt der Euro etwas zu - Japanischer Yen unter Druck

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0652 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

