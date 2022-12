Das Wichtigste zum Wochenschluss an der Börse

Der DAX dürfte den Freitag nahe der 14.000er-Marke und damit an der Nulllinie beginnen.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gibt derzeit (07:30 Uhr MEZ) 1,87 Prozent auf 27.527,12 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitgleich um 0,31 Prozent auf 3.158,76 Zähler nach unten. In Hongkong kann der Hang Seng dagegen Gewinne von 0,29 Prozent auf 19.424,24 Einheiten verbuchen.

3. VW-Chef Blume will Porsche dauerhaft in Doppelfunktion führen

Vor der außerordentlichen Hauptversammlung von Volkswagen macht Konzernchef Oliver Blume deutlich, dass er Porsche dauerhaft in Personalunion führen will. Zur Nachricht

4. TeamViewer will bei Manchester United-Sponsoring kürzertreten

Der Softwareanbieter TeamViewer hat sich die laute Kritik von Investoren zu Herzen genommen und eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem teuren Hauptsponsorvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United ausgehandelt. Zur Nachricht

5. HELLA-Aktie: Erlös für HBPO-Beteiligungsverkauf kommt Aktionären als Sonderdividende zugute

Der Autozulieferer HELLA will den Erlös seines Beteiligungsverkaufs an der Holding HBPO als Sonderdividende an die Aktionäre weiterreichen. Zur Nachricht

6. TotalEnergies und Aramco planen Großinvestition in petrochemischen Komplex

Die Energiekonzerne TotalEnergies und Aramco wollen in Saudi-Arabien eine petrochemische Anlage mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet 10,4 Milliarden Euro errichten. Zur Nachricht

7. Energiekrise: Kohleverbrauch in diesem Jahr wohl auf Rekordhoch

Der weltweite Kohleverbrauch wird der Internationalen Energieagentur IEA zufolge in diesem Jahr wohl so hoch liegen wie noch nie. Zur Nachricht

8. EnBW-Tochter VNG bekommt neues Kapital - Einigung der Anteilseigner

Der Leipziger Gasimporteur VNG bekommt über eine Erhöhung des Eigenkapitals rund 850 Millionen Euro. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,97 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 75,94 Dollar.

10. Euro höher

Der Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0647 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

